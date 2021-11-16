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МИД ответил на претензии США по испытанию противоспутниковой системы
МИД ответил на претензии США по испытанию противоспутниковой системы - РИА Новости, 16.11.2021
МИД ответил на претензии США по испытанию противоспутниковой системы
Испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", не было направлено против кого-либо и осуществлялось в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:28
2021-11-16T22:31
сша
оон
сергей шойгу
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
мария захарова
энтони блинкен
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", не было направлено против кого-либо и осуществлялось в соответствии с международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В российском военном ведомстве рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы."Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ."Указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств", - подчеркнула Захарова.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
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МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите
МО РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности.
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сша, оон, сергей шойгу, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), мария захарова, энтони блинкен, земля, россия, видео
МИД ответил на претензии США по испытанию противоспутниковой системы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", не было направлено против кого-либо и осуществлялось в соответствии с международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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21:28 16.11.2021 (обновлено: 22:31 16.11.2021)
 
МИД ответил на претензии США по испытанию противоспутниковой системы

МИД России: испытание с поражением аппарата "Целина-Д" не было направлено против кого-либо

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", не было направлено против кого-либо и осуществлялось в соответствии с международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В российском военном ведомстве рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы.
"Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо. С учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
"Указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств", - подчеркнула Захарова.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
 
СШАООНСергей ШойгуКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Мария ЗахароваЭнтони БлинкенЗемляРоссия
 
 
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