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Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором
Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором - РИА Новости, 16.11.2021
Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором
Незаконное военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) иностранных войск является деструктивным фактором на пути возрождения страны, говорится в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:23
2021-11-16T15:23
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ДАМАСК, 16 ноя - РИА Новости. Незаконное военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) иностранных войск является деструктивным фактором на пути возрождения страны, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов (МКШ) РФ и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места."В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов определены главные проблемы, стоящие на пути сирийского народа к нормальной жизни. Это оккупация иностранными войсками территорий суверенного сирийского государства, члена ООН", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что именно незаконное военное присутствие в Сирии является основным деструктивным фактором на пути возрождения страны."Оно приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе", - отмечается в документе.В качестве другого негативного фактора отмечается также политика санкционного давления в отношении САР, которая препятствуют послевоенному восстановлению страны и лишает простых сирийских граждан возможностей для нормального существования.В заявлении также указывается на проводимую рядом западных стран политику, направленную на дискриминацию находящихся под контролем Дамаска территорий, обеление террористов, блокирование возвращения беженцев и постконфликтного восстановления страны."Для преодоления препятствий на пути возвращения сирийских беженцев на родину, а также восстановления мирной жизни на многострадальной сирийской земле считаем необходимым подключение всего мирового сообщества к решению задач по восстановлению страны и гуманитарному содействию Сирии", - подчеркивается в совместном заявлении.В Дамаске 16 ноября состоялось очередное совместное заседание межведомственных координационных штабов РФ и САР по содействию сирийским гражданам в безопасном, достойном и добровольном возвращении на родину, с участием представителей профильных структур ООН и международных гуманитарных организаций.
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в мире, дамаск (город), оон, сирия, россия
15:23 16.11.2021
 
Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором

Штаб: незаконное присутствие в Сирии иностранных войск мешает возрождению страны

© AP PhotoПовстанцы из FSA (Free Syrian Army)
Повстанцы из FSA (Free Syrian Army) - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 16 ноя - РИА Новости. Незаконное военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) иностранных войск является деструктивным фактором на пути возрождения страны, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов (МКШ) РФ и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места.
"В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов определены главные проблемы, стоящие на пути сирийского народа к нормальной жизни. Это оккупация иностранными войсками территорий суверенного сирийского государства, члена ООН", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что именно незаконное военное присутствие в Сирии является основным деструктивным фактором на пути возрождения страны.
"Оно приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе", - отмечается в документе.
В качестве другого негативного фактора отмечается также политика санкционного давления в отношении САР, которая препятствуют послевоенному восстановлению страны и лишает простых сирийских граждан возможностей для нормального существования.
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В заявлении также указывается на проводимую рядом западных стран политику, направленную на дискриминацию находящихся под контролем Дамаска территорий, обеление террористов, блокирование возвращения беженцев и постконфликтного восстановления страны.
"Для преодоления препятствий на пути возвращения сирийских беженцев на родину, а также восстановления мирной жизни на многострадальной сирийской земле считаем необходимым подключение всего мирового сообщества к решению задач по восстановлению страны и гуманитарному содействию Сирии", - подчеркивается в совместном заявлении.
В Дамаске 16 ноября состоялось очередное совместное заседание межведомственных координационных штабов РФ и САР по содействию сирийским гражданам в безопасном, достойном и добровольном возвращении на родину, с участием представителей профильных структур ООН и международных гуманитарных организаций.
 
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