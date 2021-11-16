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В Новороссийске включили сирены из-за непогоды
В Новороссийске включили сирены из-за непогоды - РИА Новости, 16.11.2021
В Новороссийске включили сирены из-за непогоды
В Новороссийске на фоне ухудшения погоды заработали сирены, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:34
2021-11-16T18:06
россия
происшествия
общество
краснодарский край
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. В Новороссийске на фоне ухудшения погоды заработали сирены, сообщили в пресс-службе администрации города."Включен сигнал оповещения "Внимание всем!", прозвучали сирены. Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска", — пояснили в мэрии.ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что 16 ноября на Черноморском побережье от Анапы до поселка Магри ожидается очень сильный ветер, ураган с порывами до 33-38 метров в секунду.Жителей Кубани просят быть осторожными, а также следить за новостями.Кроме того, начавшийся шторм повлиял на график отгрузки нефтепродуктов в порту Новороссийска, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. По его данным, на рейде сейчас стоят пять танкеров.
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россия
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россия, происшествия, общество, краснодарский край, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
13:34 16.11.2021 (обновлено: 18:06 16.11.2021)
 
В Новороссийске включили сирены из-за непогоды

Сирены включили в Новороссийске из-за неблагоприятных погодных условий, ожидается ураган

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТорговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. В Новороссийске на фоне ухудшения погоды заработали сирены, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Включен сигнал оповещения "Внимание всем!", прозвучали сирены. Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска", — пояснили в мэрии.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что 16 ноября на Черноморском побережье от Анапы до поселка Магри ожидается очень сильный ветер, ураган с порывами до 33-38 метров в секунду.
Жителей Кубани просят быть осторожными, а также следить за новостями.
Кроме того, начавшийся шторм повлиял на график отгрузки нефтепродуктов в порту Новороссийска, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. По его данным, на рейде сейчас стоят пять танкеров.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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