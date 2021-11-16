https://ria.ru/20211116/shkola-1759237279.html

Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения

Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 16.11.2021

Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения

Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает Минпросвещения России. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:18

2021-11-16T10:18

2021-11-16T10:18

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает Минпросвещения России."Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 15 ноября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,03%", - говорится на официальном телеграмм-канале министерства просвещения.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус в россии