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Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения
Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 16.11.2021
Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения
Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает Минпросвещения России. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:18
2021-11-16T10:18
2021-11-16T10:18
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает Минпросвещения России."Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 15 ноября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,03%", - говорится на официальном телеграмм-канале министерства просвещения.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус в россии
Ситуация с COVID-19 в школах стабильна, заявили в Минпросвещения
Минпросвещения: ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и ОРВИ стабильна