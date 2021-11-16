https://ria.ru/20211116/shinomontazh-1759212057.html

Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже

Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже - РИА Новости, 16.11.2021

Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже

"Серые" сервисы шиномонтажа могут навязывать услуги, от которых нет практической пользы, например, накачивания колес аргоном или какими-то другими газами,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T01:15

2021-11-16T01:15

2021-11-16T01:15

общество

авилон

авто

россия

павел сидоров

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. "Серые" сервисы шиномонтажа могут навязывать услуги, от которых нет практической пользы, например, накачивания колес аргоном или какими-то другими газами, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.В то же время, подчеркнул эксперт, не все услуги, которые обывателю кажутся ненужными, являются таковыми. Мастер, например, в процессе замены колеса, может найти скрытые проблемы и дать определенные объективные рекомендации, пояснил Сидоров.Сидоров посоветовал обращаться в сервисные станции официальных дилеров, которые "строго соблюдают регламент брендов и всегда отвечают за качество выполненных работ".

https://ria.ru/20211112/shiny-1758675485.html

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2021

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общество, авилон , авто, россия, павел сидоров