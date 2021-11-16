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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759212196.html
Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ
Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ - РИА Новости, 16.11.2021
Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ
Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Также документ начнут выдавать... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:21
2021-11-16T11:22
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье
михаил мурашко
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Также документ начнут выдавать переболевшим гражданам и тем, у кого есть противопоказания.Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.При вакцинации от коронавируса россиянам предоставляют справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на "Госуслугах". Выдача бумажного сертификата прежде всего актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале или не может самостоятельно распечатать документ.Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписку из QR-кода можно получить в МФЦ по заявлению.Как уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, для военных и приравненных к ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.Для чего нужен QR-кодПравительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность останется только у граждан с медотводом.Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.Во время недавнего заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что уже введенная в нескольких регионах система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью COVID-19.В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что внедрение системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций коронавируса.Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью агентству выразил мнение о том, что возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" оно не подействует.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что использование QR-кодов в магазинах и на транспорте — это мировая практика, которая в условиях пандемии коронавируса и непрекращающихся волн заболеваемости "многими странами была признана безальтернативной".
https://ria.ru/20211115/spravka-1759198544.html
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общество, михаил мишустин, здоровье, михаил мурашко, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:21 16.11.2021 (обновлено: 11:22 16.11.2021)
 
Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Также документ начнут выдавать переболевшим гражданам и тем, у кого есть противопоказания.
Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.
При вакцинации от коронавируса россиянам предоставляют справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на "Госуслугах". Выдача бумажного сертификата прежде всего актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале или не может самостоятельно распечатать документ.
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписку из QR-кода можно получить в МФЦ по заявлению.
Как уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, для военных и приравненных к ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 21:00Распространение коронавируса
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19

Для чего нужен QR-код

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность останется только у граждан с медотводом.
Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.
Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 12:33Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах
Во время недавнего заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что уже введенная в нескольких регионах система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью COVID-19.
В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что внедрение системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций коронавируса.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью агентству выразил мнение о том, что возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" оно не подействует.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что использование QR-кодов в магазинах и на транспорте — это мировая практика, которая в условиях пандемии коронавируса и непрекращающихся волн заболеваемости "многими странами была признана безальтернативной".
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинЗдоровьеМихаил МурашкоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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