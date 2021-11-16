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Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ - РИА Новости, 16.11.2021

Россиянам начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Также документ начнут выдавать... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T00:21

2021-11-16T00:21

2021-11-16T11:22

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

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россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Также документ начнут выдавать переболевшим гражданам и тем, у кого есть противопоказания.Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.При вакцинации от коронавируса россиянам предоставляют справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на "Госуслугах". Выдача бумажного сертификата прежде всего актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале или не может самостоятельно распечатать документ.Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписку из QR-кода можно получить в МФЦ по заявлению.Как уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, для военных и приравненных к ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.Для чего нужен QR-кодПравительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность останется только у граждан с медотводом.Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.Во время недавнего заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что уже введенная в нескольких регионах система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с заболеваемостью COVID-19.В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что внедрение системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций коронавируса.Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью агентству выразил мнение о том, что возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" оно не подействует.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что использование QR-кодов в магазинах и на транспорте — это мировая практика, которая в условиях пандемии коронавируса и непрекращающихся волн заболеваемости "многими странами была признана безальтернативной".

https://ria.ru/20211115/spravka-1759198544.html

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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