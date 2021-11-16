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https://ria.ru/20211116/sertifikat-1759237486.html
Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации
Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021
Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в даче взятки в 16 тысяч рублей за изготовление сертификатов о... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:19
2021-11-16T10:19
распространение коронавируса
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в даче взятки в 16 тысяч рублей за изготовление сертификатов о вакцинации с COVID-19 c QR-кодами для его дочерей, сообщает региональное СУСК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, летом 2021 года подозреваемый в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в виде денег в сумме 16 тысяч рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников преступления.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым. В регионе введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.
https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html
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происшествия, приморский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:19 16.11.2021
 
Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации

Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации для дочерей

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : СК РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в даче взятки в 16 тысяч рублей за изготовление сертификатов о вакцинации с COVID-19 c QR-кодами для его дочерей, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, летом 2021 года подозреваемый в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в виде денег в сумме 16 тысяч рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 17:11Распространение коронавируса
У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат
Отмечается, что деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников преступления.
В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым. В регионе введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 15:20Распространение коронавируса
Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной
 
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