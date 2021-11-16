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Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации

Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021

Жителя Приморья заподозрили в даче взятки за сертификаты о вакцинации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в даче взятки в 16 тысяч рублей за изготовление сертификатов о... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:19

2021-11-16T10:19

2021-11-16T10:19

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в даче взятки в 16 тысяч рублей за изготовление сертификатов о вакцинации с COVID-19 c QR-кодами для его дочерей, сообщает региональное СУСК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, летом 2021 года подозреваемый в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в виде денег в сумме 16 тысяч рублей сотрудникам медицинского учреждения за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников преступления.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым. В регионе введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.

https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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