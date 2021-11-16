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https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759381286.html
Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо
Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо - РИА Новости, 16.11.2021
Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:03
2021-11-16T23:03
в мире
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
хатия деканоидзе
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе после встречи с политиком."Я только что с ним виделась. Честно говоря, каждый день он слабеет. Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался. А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы", - сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24".Она добавила, что у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор.По ее словам, заключенные по указанию администрации тюрьмы оказывают на экс-президента психологическое давление. "Они несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова", - уточнила соратница Саакашвили.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, хатия деканоидзе, задержание саакашвили в грузии
23:03 16.11.2021
 
Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо

Соратница Саакашвили Деканоидзе заявила, что у него пожелтело лицо и он с трудом говорит

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе
Экс-председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе после встречи с политиком.
"Я только что с ним виделась. Честно говоря, каждый день он слабеет. Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался. А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы", - сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24".
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 03:44
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
Она добавила, что у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор.
По ее словам, заключенные по указанию администрации тюрьмы оказывают на экс-президента психологическое давление. "Они несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова", - уточнила соратница Саакашвили.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийХатия ДеканоидзеЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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