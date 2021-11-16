Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо
Соратница Саакашвили Деканоидзе заявила, что у него пожелтело лицо и он с трудом говорит
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе после встречи с политиком.
"Я только что с ним виделась. Честно говоря, каждый день он слабеет. Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался. А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы", - сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24".
Она добавила, что у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор.
По ее словам, заключенные по указанию администрации тюрьмы оказывают на экс-президента психологическое давление. "Они несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова", - уточнила соратница Саакашвили.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.