https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759381286.html

Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо

Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо - РИА Новости, 16.11.2021

Соратница Саакашвили заявила, что у него пожелтело лицо

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:03

2021-11-16T23:03

2021-11-16T23:03

в мире

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

хатия деканоидзе

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148759/60/1487596053_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_1798c9337bd189a139fc76d8d9147903.jpg

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки очень слаб, у него желтый цвет лица, ему тяжело говорить, заявила член оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе после встречи с политиком."Я только что с ним виделась. Честно говоря, каждый день он слабеет. Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался. А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы", - сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Украина 24".Она добавила, что у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор.По ее словам, заключенные по указанию администрации тюрьмы оказывают на экс-президента психологическое давление. "Они несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова", - уточнила соратница Саакашвили.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, хатия деканоидзе, задержание саакашвили в грузии