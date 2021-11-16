https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759308602.html

Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати

Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати - РИА Новости, 16.11.2021

Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:49

2021-11-16T15:49

2021-11-16T16:28

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владимир зеленский

людмила денисова

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили, в котором он сообщил, что уже третий день почти не встает с кровати, результаты его анализов ухудшаются.В понедельник Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили. Ранее во вторник она заявила, что ей отказали в посещении Саакашвили, она намерена попытаться встретиться с руководством и главным врачом тюремной больницы в Глдани.Также она сообщила, что получила ответ от министерства юстиции Грузии по недопуску ее к Саакашвили. "Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу", - написала омбудсмен.Денисова также сообщила, что пока не получила ответ на просьбу встретится с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом тюремной больницы.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html

https://ria.ru/20211114/gruziya-1758995577.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, людмила денисова, задержание саакашвили в грузии