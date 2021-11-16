15:49 16.11.2021 (обновлено: 16:28 16.11.2021)
Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати
Саакашвили в письме омбудсмену Украины сообщил, что третий день почти не встает с кровати
© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитинг с требованием освободить Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили, в котором он сообщил, что уже третий день почти не встает с кровати, результаты его анализов ухудшаются.
В понедельник Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили. Ранее во вторник она заявила, что ей отказали в посещении Саакашвили, она намерена попытаться встретиться с руководством и главным врачом тюремной больницы в Глдани.
"Адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не встает с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где расположен Михаил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются", - написала Денисова в Telegram и опубликовала фотографии письма.
Также она сообщила, что получила ответ от министерства юстиции Грузии по недопуску ее к Саакашвили. "Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу", - написала омбудсмен.
Денисова также сообщила, что пока не получила ответ на просьбу встретится с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом тюремной больницы.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.