Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759308602.html
Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати
Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати - РИА Новости, 16.11.2021
Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:49
2021-11-16T16:28
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
людмила денисова
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754617216_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1315ab69ea571183d0296436e22db270.jpg
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили, в котором он сообщил, что уже третий день почти не встает с кровати, результаты его анализов ухудшаются.В понедельник Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили. Ранее во вторник она заявила, что ей отказали в посещении Саакашвили, она намерена попытаться встретиться с руководством и главным врачом тюремной больницы в Глдани.Также она сообщила, что получила ответ от министерства юстиции Грузии по недопуску ее к Саакашвили. "Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу", - написала омбудсмен.Денисова также сообщила, что пока не получила ответ на просьбу встретится с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом тюремной больницы.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html
https://ria.ru/20211114/gruziya-1758995577.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754617216_81:0:1420:1004_1920x0_80_0_0_16160fb44dcd445b2867c204ccec7d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, людмила денисова, задержание саакашвили в грузии
15:49 16.11.2021 (обновлено: 16:28 16.11.2021)
 
Саакашвили пожаловался, что третий день почти не встает с кровати

Саакашвили в письме омбудсмену Украины сообщил, что третий день почти не встает с кровати

© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитинг с требованием освободить Михаила Саакашвили в Тбилиси
Митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили, в котором он сообщил, что уже третий день почти не встает с кровати, результаты его анализов ухудшаются.
В понедельник Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили. Ранее во вторник она заявила, что ей отказали в посещении Саакашвили, она намерена попытаться встретиться с руководством и главным врачом тюремной больницы в Глдани.

"Адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не встает с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где расположен Михаил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются", - написала Денисова в Telegram и опубликовала фотографии письма.

Также она сообщила, что получила ответ от министерства юстиции Грузии по недопуску ее к Саакашвили. "Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу", - написала омбудсмен.
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 03:44
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
Денисова также сообщила, что пока не получила ответ на просьбу встретится с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом тюремной больницы.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 14:58
В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийЛюдмила ДенисоваЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Лента новостейМолния
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами