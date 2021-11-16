В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
Глава Минюста Грузии Брегадзе: Саакашвили получает всю необходимую медицинскую помощь
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Государство обеспечивает контроль за состоянием здоровья голодающего полтора месяца бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он получает всю необходимую медицинскую помощь, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге.
В Тбилиси проходят ежедневные акции с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.
"Я со всей ответственностью заявляю, что с того момента, как Саакашвили был задержан и попал в пенитенциарную систему, не было ни одного случая, когда ему потребовались бы какие-либо медицинские услуги, и пенитенциарная служба не могла их предоставить... В пенитенциарном медицинском учреждении есть полная инфраструктура, чтобы государство могло обеспечить контроль за состоянием здоровья голодающего заключенного, а также реабилитацию в постголодный период. Кроме того, пенитенциарная служба пригласила дополнительные бригады врачей для постоянного наблюдения за здоровьем Саакашвили", - сказал Брегадзе на брифинге.
По его словам, чтобы опровергнуть распространенные в СМИ дезинформацию о состоянии здоровья политика, группа врачей будет в ежедневном режиме делать заявления и сообщать, как себя чувствует бывший президент.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.