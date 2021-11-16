https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759236760.html

В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили - РИА Новости, 16.11.2021

В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

Государство обеспечивает контроль за состоянием здоровья голодающего полтора месяца бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он получает всю необходимую... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:15

2021-11-16T10:15

2021-11-16T10:15

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Государство обеспечивает контроль за состоянием здоровья голодающего полтора месяца бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, он получает всю необходимую медицинскую помощь, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге.В Тбилиси проходят ежедневные акции с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику."Я со всей ответственностью заявляю, что с того момента, как Саакашвили был задержан и попал в пенитенциарную систему, не было ни одного случая, когда ему потребовались бы какие-либо медицинские услуги, и пенитенциарная служба не могла их предоставить... В пенитенциарном медицинском учреждении есть полная инфраструктура, чтобы государство могло обеспечить контроль за состоянием здоровья голодающего заключенного, а также реабилитацию в постголодный период. Кроме того, пенитенциарная служба пригласила дополнительные бригады врачей для постоянного наблюдения за здоровьем Саакашвили", - сказал Брегадзе на брифинге.По его словам, чтобы опровергнуть распространенные в СМИ дезинформацию о состоянии здоровья политика, группа врачей будет в ежедневном режиме делать заявления и сообщать, как себя чувствует бывший президент.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211115/saakashvili-1759060495.html

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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии