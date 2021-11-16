https://ria.ru/20211116/rosoboroneksport-1759245671.html
"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов - РИА Новости, 16.11.2021
"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
"Рособоронэкспорт" в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:06
2021-11-16T11:06
2021-11-16T11:06
сергей чемезов
рособоронэкспорт
ростех
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ДУБАЙ, 16 ноя – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В ходе работы Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспортом" заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", - сказал Чемезов.Он подчеркнул, что по объективным причинам "назвать страны мы не можем".
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сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех
"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
"Рособоронэкспорт" на выставке в ОАЭ заключил контракты на сумму более миллиарда долларов