https://ria.ru/20211116/rassledovanie-1759253889.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии

Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии - РИА Новости, 16.11.2021

Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела правоохранителей, подозреваемых в незаконной охоте в Якутии, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:33

2021-11-16T11:33

2021-11-16T11:33

происшествия

нюрбинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела правоохранителей, подозреваемых в незаконной охоте в Якутии, сообщается на сайте ведомства.Ранее местные власти сообщали о попавшихся браконьерах и их добыче в ходе рейда в особо охраняемой природной зоне в Нюрбинском районе Якутии, причем "при проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", отмечало минэкологии. Было возбуждено дело о незаконной охоте на территории ресурсного резервата "Сюгджэр" после добычи 12 туш дикого северного оленя. Расследование дела прокуратура республики взяла на контроль."Председатель СК поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад об обстоятельствах незаконной охоты и ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с применением механических средств)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20211115/delo-1759112363.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

россия

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происшествия, нюрбинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия