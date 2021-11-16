https://ria.ru/20211116/rada-1759234234.html
К депутату Рады, поздравившему Путина с днем рождения, пришли с обыском
К депутату Рады, поздравившему Путина с днем рождения, пришли с обыском - РИА Новости, 16.11.2021
К депутату Рады, поздравившему Путина с днем рождения, пришли с обыском
Украинские правоохранители провели обыск в доме депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве с обыском, сообщил его коллега РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:02
2021-11-16T10:02
2021-11-16T10:57
в мире
украина
верховная рада украины
вадим рабинович
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыск в доме депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве с обыском, сообщил его коллега по партии Вадим Рабинович."К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6:00 (7:00 мск) прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных", — написал Рабинович в Telegram. Других подробностей он не привел.Сам Кива подтвердил эту информацию."Идет системное давление, проводят обыски. За что? За поздравление Путину, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника. Власть считает, что это в сегодняшнее время — преступление", — заявил он на видео, которое выложил в Telegram-канале.Политик подчеркнул, что подобными методами нынешнему руководству страны не удастся заставить оппозицию замолчать."Все будет хорошо. Никто никого не боится", — резюмировал депутат.В начале ноября Кива в день освобождения Киева от нацистов расстрелял портреты Степана Бандеры и его соратников, а в середине октября отпраздновал годовщину его ликвидации фейерверком.Ранее он также поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" — "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "госизмена".
https://ria.ru/20211008/pozdravlenie-1753713369.html
https://ria.ru/20211102/kiva-1757459128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, верховная рада украины, вадим рабинович, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
10:02 16.11.2021 (обновлено: 10:57 16.11.2021)
К депутату Рады, поздравившему Путина с днем рождения, пришли с обыском
В "Оппозиционной платформе" сообщили об обысках у депутата Рады от их партии Кивы
КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости.
Украинские правоохранители провели обыск в доме депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Илье Киве
с обыском, сообщил его коллега по партии Вадим Рабинович
.
"К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6:00 (7:00 мск) прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных", — написал Рабинович в Telegram.
Других подробностей он не привел.
Сам Кива подтвердил эту информацию.
"Идет системное давление, проводят обыски. За что? За поздравление Путину, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника. Власть считает, что это в сегодняшнее время — преступление", — заявил он на видео, которое выложил в Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что подобными методами нынешнему руководству страны не удастся заставить оппозицию замолчать.
"Все будет хорошо. Никто никого не боится", — резюмировал депутат.
В начале ноября Кива в день освобождения Киева от нацистов расстрелял портреты Степана Бандеры и его соратников, а в середине октября отпраздновал годовщину его ликвидации фейерверком.
Ранее он также поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" — "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "госизмена".