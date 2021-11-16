https://ria.ru/20211116/puteshestviya-1759266459.html

Туроператоры рассказали, сколько россиян готовы привиться ради путешествия

Туроператоры рассказали, сколько россиян готовы привиться ради путешествия - РИА Новости, 16.11.2021

Туроператоры рассказали, сколько россиян готовы привиться ради путешествия

Туроператоры рассказали, готовы ли путешественники вакцинироваться ради возможности совершать поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:20

2021-11-16T13:20

2021-11-16T13:20

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, готовы ли путешественники вакцинироваться ради возможности совершать поездки, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации провели исследование среди 2730 пользователей и выяснили, что подавляющее большинство из них намерены отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если для этого потребуется QR-код и не будет альтернативы в виде отрицательного ПЦР-теста. В частности, 74 процента опрошенных планируют искать альтернативу. Прививаться ради путешествий готовы только четыре процента респондентов. Еще 12 процентов не видят для себя проблемы, так как недавно прошли иммунизацию или переболели. Остальные туристы предпочтут отложить поездки до второй половины 2022 года или "до отмены QR-кодов".Путешественники, которые не хотят сталкиваться с ограничениями на транспорте и при заселении в отели, собираются отправиться на дачу, в автотур, пойти в поход, проживать в частном секторе. В реальности процент тех, кто откажется от отпуска из-за невозможности предоставить ПЦР-тест вместо QR-кода должен быть ниже, подчеркивают аналитики АТОР. Но сокращение внутреннего турпотока в первой половине 2022 года может составить, в зависимости от сегмента и вида туризма, от 35 до 50 процентов. А выездной туризм может испытать падение до 30 процентов по массовым направлениям, добавляют эксперты.

https://ria.ru/20211116/grebenschikov-1758180852.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь, qr-код