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Туризм
https://ria.ru/20211116/puteshestviya-1759231810.html
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:23
2021-11-16T17:23
туризм
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
новый год
туристы
туту.ру
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что половина из них намерены провести новогодние праздники дома."Точно собираются отправиться в поездку 16 процентов опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели", — сообщили в сервисе.Еще 15 процентов респондентов также хотят путешествовать в длинные январские выходные, но пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты.Еще 19 процентов сказали, что до каникул еще очень много времени, и они пока не приняли решение, как их провести.
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новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, новый год, туристы, туту.ру
17:23 16.11.2021
 
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год

Половина путешественников в этом году на новогодних каникулах намерены остаться дома

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие идут по улице в Великом Устюге
Прохожие идут по улице в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что половина из них намерены провести новогодние праздники дома.
"Точно собираются отправиться в поездку 16 процентов опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели", — сообщили в сервисе.
Еще 15 процентов респондентов также хотят путешествовать в длинные январские выходные, но пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты.
Еще 19 процентов сказали, что до каникул еще очень много времени, и они пока не приняли решение, как их провести.
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