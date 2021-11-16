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Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:23
2021-11-16T17:23
2021-11-16T17:23
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что половина из них намерены провести новогодние праздники дома."Точно собираются отправиться в поездку 16 процентов опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели", — сообщили в сервисе.Еще 15 процентов респондентов также хотят путешествовать в длинные январские выходные, но пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты.Еще 19 процентов сказали, что до каникул еще очень много времени, и они пока не приняли решение, как их провести.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, новый год, туристы, туту.ру
Эксперты рассказали, планируют ли туристы поездки на Новый год
Половина путешественников в этом году на новогодних каникулах намерены остаться дома
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествовать на Новый год, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что половина из них намерены провести новогодние праздники дома.
"Точно собираются отправиться в поездку 16 процентов опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели", — сообщили в сервисе.
Еще 15 процентов респондентов также хотят путешествовать в длинные январские выходные, но пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты.
Еще 19 процентов сказали, что до каникул еще очень много времени, и они пока не приняли решение, как их провести.