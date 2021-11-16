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Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году

Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2021

Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году

Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:30

2021-11-16T10:30

2021-11-16T10:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды."Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов.

https://realty.ria.ru/20211115/vyshka-1759117380.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы