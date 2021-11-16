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Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году
Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2021
Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году
Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:30
2021-11-16T10:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды."Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:30 16.11.2021
 

Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семнадцать прудов реконструируют в Москве в 2022 году, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд. Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра столицы подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.
"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов.
"В случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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