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Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов
Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов - РИА Новости, 16.11.2021
Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов
Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года направили в суды более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:57
2021-11-16T12:57
2021-11-16T12:57
госдума рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года направили в суды более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Не меньшее значение имеет работа по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции. Всего по итогам 9 месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3 тысяч исков о взыскании 52 миллиардов рублей, из которых почти 35 миллиарда рублей - по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы", - сказал Краснов.
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госдума рф, игорь краснов, россия
Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов
Краснов: прокуроры требуют изъять у коррупционеров 52 миллиарда рублей