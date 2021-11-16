https://ria.ru/20211116/prokuratura-1759272127.html

Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов

Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов - РИА Новости, 16.11.2021

Прокуроры требуют изъять у коррупционеров миллиарды рублей, заявил Краснов

Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года направили в суды более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:57

2021-11-16T12:57

2021-11-16T12:57

госдума рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года направили в суды более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Не меньшее значение имеет работа по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции. Всего по итогам 9 месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3 тысяч исков о взыскании 52 миллиардов рублей, из которых почти 35 миллиарда рублей - по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы", - сказал Краснов.

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2021

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госдума рф, игорь краснов, россия