https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759281269.html

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице - РИА Новости, 16.11.2021

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице

По фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуется 12 уголовных дел, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:44

2021-11-16T13:44

2021-11-16T16:43

происшествия

саратовская область

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

игорь краснов

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. По фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуется 12 уголовных дел, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Госдуме.Генпрокурор отметил, что только за девять месяцев этого года в колониях и СИЗО выявили 103 тысячи нарушений закона. Особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность, добавил Краснов, подчеркнув, что поставил реализацию мер реагирования по всем этим фактам на личный контроль.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после того, как в YouTube появилось видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах показаны не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается, происходили в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН. Следственный комитет возбудил несколько дел о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокуратура, со своей стороны, проводит проверку на предмет соблюдения прав осужденных. Начальника больницы и трех сотрудников саратовского управления ФСИН уволили, кроме того, в региональном ведомстве сменили руководство: вместо Алексея Федотова временно исполняющим обязанности начальника назначен бывший заместитель главы оперативного управления ФСИН Антон Ефаркин.

https://ria.ru/20211111/pytki-1758504003.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов