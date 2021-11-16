https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759278943.html

Гражданина Китая приговорили к семи годам колонии за контрабанду леса

Гражданина Китая приговорили к семи годам колонии за контрабанду леса - РИА Новости, 16.11.2021

Гражданина Китая приговорили к семи годам колонии за контрабанду леса

Суд в Иркутске приговорил гражданина Китая к 7 годам колонии строгого режима за контрабанду леса на сумму более 230 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:33

2021-11-16T13:33

2021-11-16T13:33

происшествия

иркутск

китай

россия

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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил гражданина Китая к 7 годам колонии строгого режима за контрабанду леса на сумму более 230 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Гражданин КНР признан Ленинским районным судом Иркутска виновным в незаконном обороте древесины в особо крупном размере, контрабанде леса и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что за пять лет, с 2015 по 2019 годы, организованной преступной группой с международными связями, состоящей из 4 человек, руководителем которой являлся подсудимый, через границу РФ в Китай было переправлено 40 тысяч кубометров лесоматериалов на 233 миллиона рублей. Всего с помощью фирм-однодневок на территории России и КНР было реализовано более 146 тысяч кубометров леса общей стоимостью 407 миллионов рублей.Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.Отмечается, что другие участники ОПГ ранее осуждены к различным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html

иркутск

китай

россия

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происшествия, иркутск, китай, россия