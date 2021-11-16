Гражданина Китая приговорили к семи годам колонии за контрабанду леса
Гражданин Китая приговорен в Иркутске к семи годам колонии за контрабанду леса
ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил гражданина Китая к 7 годам колонии строгого режима за контрабанду леса на сумму более 230 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Гражданин КНР признан Ленинским районным судом Иркутска виновным в незаконном обороте древесины в особо крупном размере, контрабанде леса и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что за пять лет, с 2015 по 2019 годы, организованной преступной группой с международными связями, состоящей из 4 человек, руководителем которой являлся подсудимый, через границу РФ в Китай было переправлено 40 тысяч кубометров лесоматериалов на 233 миллиона рублей. Всего с помощью фирм-однодневок на территории России и КНР было реализовано более 146 тысяч кубометров леса общей стоимостью 407 миллионов рублей.
Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие участники ОПГ ранее осуждены к различным срокам лишения свободы.