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Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья

Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья - РИА Новости, 16.11.2021

Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья

Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:59

2021-11-16T09:59

2021-11-16T09:59

экономика

приморский край

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТрутневУвеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.По его словам, работа по разрешению ситуации уже ведется в течение двух недель. Здесь по поручению работает рабочая группа во главе с замминистра транспорта."Некоторые изменения ситуации были. Прежде всего были приоритизированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. И сегодня мы практически находимся в той же точке, в которой рабочая группа и начинала работу… Надо выработать комплекс мер, который эту ситуацию приведёт в нормальное состояние и позволит не повторять ее в будущем", - добавил полпред.

https://ria.ru/20211105/prokuratura-1757777052.html

приморский край

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экономика, приморский край, юрий трутнев