Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья
Трутнев: в портах Приморья находятся свыше 5,8 тысячи контейнеров при норме в 2,2 тысячи
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.
"В этом году ситуация в морских портах непростая. Сегодня в портах находится более 5800 контейнеров при норме накопления в 2200. Значительная часть находится в сухих портах за пределами территории порта. Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки", - сказал Трутнев.
По его словам, работа по разрешению ситуации уже ведется в течение двух недель. Здесь по поручению работает рабочая группа во главе с замминистра транспорта.
"Некоторые изменения ситуации были. Прежде всего были приоритизированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. И сегодня мы практически находимся в той же точке, в которой рабочая группа и начинала работу… Надо выработать комплекс мер, который эту ситуацию приведёт в нормальное состояние и позволит не повторять ее в будущем", - добавил полпред.