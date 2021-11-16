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Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья
Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья - РИА Новости, 16.11.2021
Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья
Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:59
2021-11-16T09:59
экономика
приморский край
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТрутневУвеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.По его словам, работа по разрешению ситуации уже ведется в течение двух недель. Здесь по поручению работает рабочая группа во главе с замминистра транспорта."Некоторые изменения ситуации были. Прежде всего были приоритизированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. И сегодня мы практически находимся в той же точке, в которой рабочая группа и начинала работу… Надо выработать комплекс мер, который эту ситуацию приведёт в нормальное состояние и позволит не повторять ее в будущем", - добавил полпред.
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экономика, приморский край, юрий трутнев
09:59 16.11.2021
 
Трутнев прокомментировал ситуацию с задержкой грузов в портах Приморья

Трутнев: в портах Приморья находятся свыше 5,8 тысячи контейнеров при норме в 2,2 тысячи

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
Работа докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Свыше 5,8 тысячи контейнеров стоят в портах Приморья при норме в 2,2 тысячи, но значительная часть социально важных грузов отправлена, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.
"В этом году ситуация в морских портах непростая. Сегодня в портах находится более 5800 контейнеров при норме накопления в 2200. Значительная часть находится в сухих портах за пределами территории порта. Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки", - сказал Трутнев.
По его словам, работа по разрешению ситуации уже ведется в течение двух недель. Здесь по поручению работает рабочая группа во главе с замминистра транспорта.
"Некоторые изменения ситуации были. Прежде всего были приоритизированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. И сегодня мы практически находимся в той же точке, в которой рабочая группа и начинала работу… Надо выработать комплекс мер, который эту ситуацию приведёт в нормальное состояние и позволит не повторять ее в будущем", - добавил полпред.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 09:46
Прокуратура проверит ситуацию с застрявшими в Приморье контейнерами
 
ЭкономикаПриморский крайЮрий Трутнев
 
 
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