https://ria.ru/20211116/pozhar-1759379484.html

При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок

При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок - РИА Новости, 16.11.2021

При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок

Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:30

2021-11-16T22:30

2021-11-16T22:35

происшествия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в 22.20 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме по улице Советская в городе Назорово Красноярского края."Горит двухквартирный деревянный жилой дом. На данный момент пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Один ребенок погиб, четыре человека, включая троих детей, госпитализированы", - сообщил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20211115/pozhar-1759177988.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край