https://ria.ru/20211116/pozhar-1759379484.html
При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок
При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок - РИА Новости, 16.11.2021
При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок
Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:30
2021-11-16T22:30
2021-11-16T22:35
происшествия
красноярский край
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, один ребенок погиб, еще трое детей и один взрослый госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в 22.20 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме по улице Советская в городе Назорово Красноярского края."Горит двухквартирный деревянный жилой дом. На данный момент пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Один ребенок погиб, четыре человека, включая троих детей, госпитализированы", - сообщил представитель экстренных служб.
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происшествия, красноярский край
22:30 16.11.2021 (обновлено: 22:35 16.11.2021)
При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок
При пожаре в доме в Красноярском крае погиб ребенок, еще троих детей госпитализировали