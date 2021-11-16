https://ria.ru/20211116/postanovka-1759334754.html

Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России"

Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России" - РИА Новости, 16.11.2021

Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России"

Государственный театр танца "Казаки России" 17 и 18 ноября представит липчанам премьеру вокально-хореографического спектакля "Казаки в Париже", сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:24

2021-11-16T17:24

2021-11-16T17:24

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный театр танца "Казаки России" 17 и 18 ноября представит липчанам премьеру вокально-хореографического спектакля "Казаки в Париже", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, постановка посвящена событиям 1814 года, когда русская армия одержала победу над Наполеоном и торжественно вошла в столицу Франции.Артамонов отметил, что спектакль представляет набор эпизодов, которые создавались по мемуарам очевидцев. Для работы над новым спектаклем "Казаков России" были приглашены ведущие театральные деятели страны. Премьера состоится на сцене Липецкого государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. Проект осуществлен при финансовой поддержке министерства культуры России.

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759132331.html

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липецкая область, игорь артамонов, россия