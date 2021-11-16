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Липецкая область
https://ria.ru/20211116/postanovka-1759334754.html
Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России"
Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России" - РИА Новости, 16.11.2021
Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России"
Государственный театр танца "Казаки России" 17 и 18 ноября представит липчанам премьеру вокально-хореографического спектакля "Казаки в Париже", сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:24
2021-11-16T17:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный театр танца "Казаки России" 17 и 18 ноября представит липчанам премьеру вокально-хореографического спектакля "Казаки в Париже", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, постановка посвящена событиям 1814 года, когда русская армия одержала победу над Наполеоном и торжественно вошла в столицу Франции.Артамонов отметил, что спектакль представляет набор эпизодов, которые создавались по мемуарам очевидцев. Для работы над новым спектаклем "Казаков России" были приглашены ведущие театральные деятели страны. Премьера состоится на сцене Липецкого государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. Проект осуществлен при финансовой поддержке министерства культуры России.
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липецкая область, игорь артамонов, россия
17:24 16.11.2021
 

Липецкие зрители первыми увидят новую постановку "Казаков России"

© Фото : Администрация Липецкой областиГосударственный театр танца "Казаки России"
Государственный театр танца Казаки России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный театр танца "Казаки России" 17 и 18 ноября представит липчанам премьеру вокально-хореографического спектакля "Казаки в Париже", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, постановка посвящена событиям 1814 года, когда русская армия одержала победу над Наполеоном и торжественно вошла в столицу Франции.
Артамонов отметил, что спектакль представляет набор эпизодов, которые создавались по мемуарам очевидцев. Для работы над новым спектаклем "Казаков России" были приглашены ведущие театральные деятели страны. Премьера состоится на сцене Липецкого государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. Проект осуществлен при финансовой поддержке министерства культуры России.
"Спасибо артистам театра танца "Казаки России" за мастерство. Такие выступления очень нужны и юным зрителям, и тем, кто помнит и чтит наши традиции, давно знает и любит русскую литературу, классику", – сказал Артамонов.
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