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Москвичи могут сообщать о гололеде и зимних проблемах на портал "Наш город"
Москвичи могут сообщать о гололеде и зимних проблемах на портал "Наш город" - РИА Новости, 22.11.2021
Москвичи могут сообщать о гололеде и зимних проблемах на портал "Наш город"
Москвичи снова могут сообщать о неубранном снеге, сосульках, гололеде и других зимних проблемах через "Наш город", на портале открылся прием обращений на зимние РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-16T07:28
2021-11-22T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи снова могут сообщать о неубранном снеге, сосульках, гололеде и других зимних проблемах через "Наш город", на портале открылся прием обращений на зимние темы, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за проект, Александр Пищелко.По его словам, зимний период 2020-2021 выдался особенно снежным, поэтому самыми актуальными темами в прошлом сезоне оказались те, что связаны с уборкой снега во дворах, на дорогах и в парках.Пищелко добавил, что в зимнем классификаторе для комментирования доступны 16 тем. Жители могут оставить обращения по ним сразу в семи категориях, в зависимости от места обнаружения проблемы: во дворе, парке, на дороге, в доме, на городской территории или на территории госучреждений, а также на остановках общественного транспорта и у метро.Чтобы сообщить о проблеме в рамках зимних тем, почти во всех случаях требуется приложить к обращению фотографию. Однако в некоторых ситуациях, например, чтобы заявить о неубранных сосульках, будет достаточно подробного описания. Оставить обращение можно как на сайте "Нашего города", так и с помощью приложения проекта.Зимние темы на портале "Наш город" будут доступны для комментирования до конца марта – начала апреля.Портал "Наш город" был разработан в 2011 году для обращений активных жителей по самым разным темам. За 10 лет к проекту присоединились более 1,7 миллиона пользователей, удалось решить более 5,3 миллиона проблем. Всего для комментирования жителям столицы доступно 225 тем.
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общество, москва
07:28 16.11.2021 (обновлено: 14:33 22.11.2021)
 

Москвичи могут сообщать о гололеде и зимних проблемах на портал "Наш город"

© Портал "Наш город" Портал "Наш город"
Портал Наш город
© Портал "Наш город"
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи снова могут сообщать о неубранном снеге, сосульках, гололеде и других зимних проблемах через "Наш город", на портале открылся прием обращений на зимние темы, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за проект, Александр Пищелко.
"На портале "Наш город" начали принимать обращения по зимним темам. Можно написать, в частности, о сосульках и наледи, свисающих с крыш и карнизов многоквартирных домов и нежилых зданий, о складировании противогололедных материалов в помещениях общего пользования в домах и неубранном снеге на остановке. В прошлом году обращения по зимним темам составили 35% от общего количества запросов на портале за зимний период, благодаря им удалось решить 135 тысяч проблем", - рассказал Пищелко.
По его словам, зимний период 2020-2021 выдался особенно снежным, поэтому самыми актуальными темами в прошлом сезоне оказались те, что связаны с уборкой снега во дворах, на дорогах и в парках.
Пищелко добавил, что в зимнем классификаторе для комментирования доступны 16 тем. Жители могут оставить обращения по ним сразу в семи категориях, в зависимости от места обнаружения проблемы: во дворе, парке, на дороге, в доме, на городской территории или на территории госучреждений, а также на остановках общественного транспорта и у метро.
Чтобы сообщить о проблеме в рамках зимних тем, почти во всех случаях требуется приложить к обращению фотографию. Однако в некоторых ситуациях, например, чтобы заявить о неубранных сосульках, будет достаточно подробного описания. Оставить обращение можно как на сайте "Нашего города", так и с помощью приложения проекта.
Зимние темы на портале "Наш город" будут доступны для комментирования до конца марта – начала апреля.
Портал "Наш город" был разработан в 2011 году для обращений активных жителей по самым разным темам. За 10 лет к проекту присоединились более 1,7 миллиона пользователей, удалось решить более 5,3 миллиона проблем. Всего для комментирования жителям столицы доступно 225 тем.
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