https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html

Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу

Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021

Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T01:18

2021-11-16T01:18

2021-11-16T01:18

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации."Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока — 2", - добавил Порошенко.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211115/zakharova-1759206525.html

https://ria.ru/20211115/ukaz-1759194630.html

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