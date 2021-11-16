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Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T01:18
2021-11-16T01:18
в мире
украина
киев
москва
владимир путин
верховная рада украины
петр порошенко
донбасс
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации."Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока — 2", - добавил Порошенко.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211115/zakharova-1759206525.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, верховная рада украины, петр порошенко, донбасс, северный поток — 2, россия
01:18 16.11.2021
 
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу

Порошенко: Путин указом по Донбассу фиксирует новые границы гибридной агрессии

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования... Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада", - написал Порошенко в своем Telegram.

По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.
"Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока — 2", - добавил Порошенко.
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Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 20:18
На Украине отреагировали на указ Путина по Донбассу
 
В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоДонбассСеверный поток — 2Россия
 
 
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