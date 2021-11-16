https://ria.ru/20211116/politseyskie-1759349654.html

Семеро польских полицейских получили ранения при столкновении с мигрантами

Семеро польских полицейских получили ранения при столкновении с мигрантами - РИА Новости, 16.11.2021

Семеро польских полицейских получили ранения при столкновении с мигрантами

Семеро польских полицейских получили ранения во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщает полиция. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:26

2021-11-16T18:26

2021-11-16T18:38

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мигранты

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Семеро польских полицейских получили ранения во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщает полиция."Семеро полицейских получили ранения во время сегодняшних нападений", - говорится в сообщении в Twitter полиции.Поясняется, что двое полицейских – мужчина и женщина – получили травмы головы. Еще пятеро получили травмы рук и ног.Ранее также стало известно об одной раненой пограничнице и одном раненом солдате Войска польского.С утра вторника на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мигранты