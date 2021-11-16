https://ria.ru/20211116/politika-1759223616.html
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:29
2021-11-16T08:29
2021-11-16T08:29
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США.Вместе с тем он призвал не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США