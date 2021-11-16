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Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:29
2021-11-16T08:29
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США.Вместе с тем он призвал не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
08:29 16.11.2021
 
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами

Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи призвал президента США Джо Байдена конструктивно решать разногласия между Китаем и США.
"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал конструктивным путем решать разногласия между Китаем и США и чувствительные вопросы", - сообщает Центральное телевидение Китая.
Вместе с тем он призвал не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.
Процессор Intel - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 06:23
США отвергли план Intel по расширению производства в Китае, сообщили СМИ
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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