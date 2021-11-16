https://ria.ru/20211116/pogoda-1759228577.html
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:21
2021-11-16T09:21
2021-11-16T09:22
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о погодной опасности действовало до 22.00 вторника, в области также предупреждали о гололедице."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение касается гололедицы и действует до 07.00 четверга.
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москва
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общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
09:21 16.11.2021 (обновлено: 09:22 16.11.2021)
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Метеорологи продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и области до утра четверга