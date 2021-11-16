https://ria.ru/20211116/pogoda-1759228577.html

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.11.2021

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:21

2021-11-16T09:21

2021-11-16T09:22

общество

москва

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e01e6b45bc4b8a2ed4b575d2f0dd43cb.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о погодной опасности действовало до 22.00 вторника, в области также предупреждали о гололедице."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение касается гололедицы и действует до 07.00 четверга.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)