Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/podrostok-1759256178.html
Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок - РИА Новости, 16.11.2021
Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно молодого человека, ударившего росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:42
2021-11-16T13:15
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно молодого человека, ударившего росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года... Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет", - сказала собеседница агентства.По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья). Прокурор в ходе судебных прений просил назначить ему 4,5 года воспитательной колонии.Как добавили в суде, по приговору в течение испытательного срока юноша, которому уже исполнилось 18 лет, не может менять место проживания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным.По версии обвинения, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Во время судебного следствия обвиняемый находился запретом определенных действий: ему нельзя было выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
https://ria.ru/20211016/petergof-1754859201.html
https://ria.ru/20210809/sud-1745037754.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:42 16.11.2021 (обновлено: 13:15 16.11.2021)
 
Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок

Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил четыре года лишения свободы условно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно молодого человека, ударившего росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года... Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 15:05
Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них
По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья). Прокурор в ходе судебных прений просил назначить ему 4,5 года воспитательной колонии.
Как добавили в суде, по приговору в течение испытательного срока юноша, которому уже исполнилось 18 лет, не может менять место проживания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным.
По версии обвинения, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Во время судебного следствия обвиняемый находился запретом определенных действий: ему нельзя было выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 13:35
В Москве осудили участника протестов, брызнувшего газом в росгвардейца
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией