https://ria.ru/20211116/podrostok-1759256178.html

Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок

Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок - РИА Новости, 16.11.2021

Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно молодого человека, ударившего росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

2021-11-16T13:15

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно молодого человека, ударившего росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года... Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет", - сказала собеседница агентства.По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья). Прокурор в ходе судебных прений просил назначить ему 4,5 года воспитательной колонии.Как добавили в суде, по приговору в течение испытательного срока юноша, которому уже исполнилось 18 лет, не может менять место проживания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным.По версии обвинения, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Во время судебного следствия обвиняемый находился запретом определенных действий: ему нельзя было выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.

https://ria.ru/20211016/petergof-1754859201.html

https://ria.ru/20210809/sud-1745037754.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия