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Челябинская область
https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html
Челябинский губернатор рассказал о новых мерах социальной поддержки
Челябинский губернатор рассказал о новых мерах социальной поддержки - РИА Новости, 16.11.2021
Челябинский губернатор рассказал о новых мерах социальной поддержки
Новые меры социальной поддержки смогут получить жители Челябинской области уже в 2022 году, так, меняется статус многодетных семей, около тысячи детей-сирот... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:27
2021-11-16T15:27
челябинская область
общество
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Новые меры социальной поддержки смогут получить жители Челябинской области уже в 2022 году, так, меняется статус многодетных семей, около тысячи детей-сирот получат свое жилье, а дети с сахарным диабетом будут обеспечены системой флеш-мониторирования глюкозы, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.Губернатор отметил, что уже сообщал о планах на серьезное развитие в следующем году, в том числе о появлении нужных объектов образования, спорта, здравоохранения, культуры."Но не менее важно развитие социальное. Чтобы те наши жители, кому нужна помощь, могли её получить. Сейчас, например, разрабатываем новые областные меры поддержки рождаемости. Будем помогать и более узким социальным группам. Раньше на это средств не хватало. Вот меры, которые поручил предусмотреть в новом бюджете: меняем статус многодетных семей. Теперь таковой считает семья, где есть учащиеся дети до 23 лет. Раньше было до 18 лет", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.Также семьи, где есть дети с диагнозом "фенилкетонурия", ежемесячно будут получать выплату на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания, уточнил он. Детей, больных сахарным диабетом первого типа, обеспечим системой флеш-мониторирования глюкозы, добавил губернатор.Кроме того, по его данным, около 1000 детей-сирот получат собственное жилье - для области это будет беспрецедентно, отметил он. "Дети-сироты, которые пока не получили собственные квартиры, будут получать денежную компенсацию на аренду жилья. Есть и другие новые меры. Главное, чтобы стали востребованными и приносили реальную пользу людям", - пояснил глава региона.Как отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, по инициативе губернатора в текущем году был принят закон, который продлевает статус многодетных для семей, где старший ребенок после совершеннолетия продолжает обучение по очной форме, но не более чем до достижения возраста 23 лет. "По прогнозам специалистов, со следующего года полторы тысячи семей смогут сохранить статус многодетных", - пояснила она РИА Новости.Кроме того, по словам руководителя ведомства, по поручению главы региона Алексея Текслера был изучен опыт других регионов по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации расходов на наем жилья. "В итоге в апреле текущего года был принят соответствующий закон, который закрепляет право на эту компенсацию. Новая мера соцподдержки будет предоставляться с 1 января 2022 года", - сказала она.По данным министерства социальных отношений, компенсацию смогут оформить дети-сироты в возрасте от 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Средства будут выплачиваться ежемесячно в размере 100% от платы расходов на оплату съемного жилья, но не более 6 тысяч рублей в городах и не более 3 тысяч в муниципальных районах.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, на 1 января 2021 года в Челябинской области 1020 детей имеют сахарный диабет I типа, ежегодно более чем у 150 детей в регионе выявляется сахарный диабет, в 2021 году выявлено 176 человек. "В лечении сахарного диабета I типа имеется несколько основополагающих моментов: это заместительная терапия, инсулинотерапия, определенные правильное питания, физическая нагрузка, самоконтроль пациента. Эти дети в нашем регионе обеспечиваются всеми современными и необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами контролирования уровня сахара в крови. Все дети Челябинской области обеспечены современными методами лечения за счет средств бюджета", - сказал министр РИА Новости.Он уточнил, что система флеш-мониторинга – это новые средства мониторинга глюкозы, и важно понимать, что мониторинг дополняет, но не заменяет ежедневное измерение уровня сахара в крови глюкометром. Необходимо их грамотное использование и контроль со стороны родителей, пояснил он.Также, добавил министр, на уровне Минздрава региона постоянно ведётся работа с пациентскими организациями, врачами и внештатными специалистами Челябинской области - прорабатывается совместная программа по обеспечению пациентов новыми флеш-системами за счет средств бюджета. На федеральном уровне изделия постоянного мониторинга уровня сахара в крови пока не включены в перечень бесплатно выдаваемых, а с 2022 года за счет регионального бюджета принято решение обеспечить детей, больных диабетом первого типа, системой флеш-мониторирования глюкозы, сказал он.
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759287685.html
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общество, челябинская область, алексей текслер
15:27 16.11.2021
 
Челябинский губернатор рассказал о новых мерах социальной поддержки

Жители Челябинской области смогут получить новые меры социальной поддержки уже в 2022 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Новые меры социальной поддержки смогут получить жители Челябинской области уже в 2022 году, так, меняется статус многодетных семей, около тысячи детей-сирот получат свое жилье, а дети с сахарным диабетом будут обеспечены системой флеш-мониторирования глюкозы, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что уже сообщал о планах на серьезное развитие в следующем году, в том числе о появлении нужных объектов образования, спорта, здравоохранения, культуры.
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"Но не менее важно развитие социальное. Чтобы те наши жители, кому нужна помощь, могли её получить. Сейчас, например, разрабатываем новые областные меры поддержки рождаемости. Будем помогать и более узким социальным группам. Раньше на это средств не хватало. Вот меры, которые поручил предусмотреть в новом бюджете: меняем статус многодетных семей. Теперь таковой считает семья, где есть учащиеся дети до 23 лет. Раньше было до 18 лет", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Также семьи, где есть дети с диагнозом "фенилкетонурия", ежемесячно будут получать выплату на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания, уточнил он. Детей, больных сахарным диабетом первого типа, обеспечим системой флеш-мониторирования глюкозы, добавил губернатор.
Кроме того, по его данным, около 1000 детей-сирот получат собственное жилье - для области это будет беспрецедентно, отметил он. "Дети-сироты, которые пока не получили собственные квартиры, будут получать денежную компенсацию на аренду жилья. Есть и другие новые меры. Главное, чтобы стали востребованными и приносили реальную пользу людям", - пояснил глава региона.
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Как отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, по инициативе губернатора в текущем году был принят закон, который продлевает статус многодетных для семей, где старший ребенок после совершеннолетия продолжает обучение по очной форме, но не более чем до достижения возраста 23 лет. "По прогнозам специалистов, со следующего года полторы тысячи семей смогут сохранить статус многодетных", - пояснила она РИА Новости.
Кроме того, по словам руководителя ведомства, по поручению главы региона Алексея Текслера был изучен опыт других регионов по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации расходов на наем жилья. "В итоге в апреле текущего года был принят соответствующий закон, который закрепляет право на эту компенсацию. Новая мера соцподдержки будет предоставляться с 1 января 2022 года", - сказала она.
По данным министерства социальных отношений, компенсацию смогут оформить дети-сироты в возрасте от 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Средства будут выплачиваться ежемесячно в размере 100% от платы расходов на оплату съемного жилья, но не более 6 тысяч рублей в городах и не более 3 тысяч в муниципальных районах.
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По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, на 1 января 2021 года в Челябинской области 1020 детей имеют сахарный диабет I типа, ежегодно более чем у 150 детей в регионе выявляется сахарный диабет, в 2021 году выявлено 176 человек. "В лечении сахарного диабета I типа имеется несколько основополагающих моментов: это заместительная терапия, инсулинотерапия, определенные правильное питания, физическая нагрузка, самоконтроль пациента. Эти дети в нашем регионе обеспечиваются всеми современными и необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами контролирования уровня сахара в крови. Все дети Челябинской области обеспечены современными методами лечения за счет средств бюджета", - сказал министр РИА Новости.
Он уточнил, что система флеш-мониторинга – это новые средства мониторинга глюкозы, и важно понимать, что мониторинг дополняет, но не заменяет ежедневное измерение уровня сахара в крови глюкометром. Необходимо их грамотное использование и контроль со стороны родителей, пояснил он.
Также, добавил министр, на уровне Минздрава региона постоянно ведётся работа с пациентскими организациями, врачами и внештатными специалистами Челябинской области - прорабатывается совместная программа по обеспечению пациентов новыми флеш-системами за счет средств бюджета. На федеральном уровне изделия постоянного мониторинга уровня сахара в крови пока не включены в перечень бесплатно выдаваемых, а с 2022 года за счет регионального бюджета принято решение обеспечить детей, больных диабетом первого типа, системой флеш-мониторирования глюкозы, сказал он.
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