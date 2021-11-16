https://ria.ru/20211116/plen-1759330151.html

В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном

В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило, что 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:09

2021-11-16T17:09

2021-11-16T18:35

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:67:2996:1752_1920x0_80_0_0_e9649696bfa76bcc06ffe5ba6f81529d.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном."Противник понес большие потери живой силы, около десяти единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются. Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены", — говорится в сообщении.Отмечается, что интенсивность боев не снижается."Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", — добавили в ведомстве.Обострение на границеНакануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире