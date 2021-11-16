17:09 16.11.2021 (обновлено: 18:35 16.11.2021)
В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении: 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном.
"Противник понес большие потери живой силы, около десяти единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются. Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивность боев не снижается.
"Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", — добавили в ведомстве.
Обострение на границе
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.