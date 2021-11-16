https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html

Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром

Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром - РИА Новости, 16.11.2021

Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром

Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T04:48

2021-11-16T04:48

2021-11-16T10:49

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".Байден отметил, что они нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, таким как борьба с изменением климата".Как говорится в сообщении, президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами."Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал президент США."У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — сказал Байден.Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html

https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html

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китай

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, вашингтон