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https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром - РИА Новости, 16.11.2021
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T04:48
2021-11-16T10:49
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".Байден отметил, что они нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, таким как борьба с изменением климата".Как говорится в сообщении, президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами."Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал президент США."У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — сказал Байден.Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, вашингтон
04:48 16.11.2021 (обновлено: 10:49 16.11.2021)
 
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром

Байден: на США и Китае лежит ответственность перед миром и перед людьми

© AFP 2021 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / Mandel Ngan
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".

"Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом", — цитирует президента США пресс-пул Белого дома в распространенном сообщении.

Байден отметил, что они нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, таким как борьба с изменением климата".
Как говорится в сообщении, президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами.
"Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал президент США.
"У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — сказал Байден.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.
Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.
Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.
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