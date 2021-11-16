https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром - РИА Новости, 16.11.2021
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T04:48
2021-11-16T04:48
2021-11-16T10:49
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759237692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90bb3d5a3eb2f4f2e12ebbed07bd82c9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".Байден отметил, что они нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, таким как борьба с изменением климата".Как говорится в сообщении, президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами."Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал президент США."У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — сказал Байден.Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html
https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html
сша
китай
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759237692_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3560b65f736f3c165fd93ce268c365fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, вашингтон
04:48 16.11.2021 (обновлено: 10:49 16.11.2021)
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Байден: на США и Китае лежит ответственность перед миром и перед людьми
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином
напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".
"Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом", — цитирует президента США пресс-пул Белого дома в распространенном сообщении.
Байден отметил, что они нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, таким как борьба с изменением климата".
Как говорится в сообщении, президент США
подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами.
"Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал президент США.
"У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — сказал Байден.
Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.
Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.
Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.