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Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа
Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа - РИА Новости, 16.11.2021
Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа
Канада ввела санкции против 11 никарагуанских чиновников за нарушение прав человека, говорится в сообщении канадского МИД. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:02
2021-11-16T10:02
в мире
сша
никарагуа
канада
даниэль ортега
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 11 никарагуанских чиновников за нарушение прав человека, говорится в сообщении канадского МИД."Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о введении санкций против еще 11 лиц в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Никарагуа) в ответ на продолжающееся нарушение прав человека", - сообщает внешнеполитическое ведомство Канады.Согласно заявлению МИД, попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Канаду, канадские граждане не могут проводить с ними любые финансовые операции.Это уже третий пакет санкций против высокопоставленных чиновников Никарагуа. Ранее власти Канады включили в санкционный список более 20 лиц, связанных с президентом страны Даниэлем Ортегой, в том числе его дочь Камилу Ортега, вице-президента и одновременно первую леди Никарагуа Росарио Марию Мурильо де Ортега, главу центробанка Леонардо Рамиреса, министра финансов Ивана Адольфо Акосту Монтальвана.Ранее аналогичные санкции ввели Великобритания и США.На президентских выборах, которые состоялись 7 ноября, правящий Сандинистский фронт народного освобождения с кандидатами на пост президента и вице-президента Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо набрал 75,87% голосов, явка составила 65,26%. Инаугурация победителей на пятилетний срок пройдет 10 января. Период 2022-2026 годов станет четвертым президентским сроком подряд и пятым в политической карьере Даниэля Ортеги - он уже выигрывал выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая является вице-президентом Никарагуа , займет этот пост во второй раз. С начала июня в Никарагуа задержаны по различным обвинениям несколько десятков оппозиционных политиков и активистов. Правительство Испании осудило отсутствие на выборах оппозиции, заключение в тюрьму ее лидеров, отсутствие международных наблюдателей и независимых СМИ, преследование журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nikaragua-1759192378.html
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в мире, сша, никарагуа, канада, даниэль ортега
10:02 16.11.2021
 
Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа

Канада ввела санкции против никарагуанских чиновников за "нарушение прав человека"

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Alfredo Zuniga
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 11 никарагуанских чиновников за нарушение прав человека, говорится в сообщении канадского МИД.
"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о введении санкций против еще 11 лиц в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Никарагуа) в ответ на продолжающееся нарушение прав человека", - сообщает внешнеполитическое ведомство Канады.
Согласно заявлению МИД, попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Канаду, канадские граждане не могут проводить с ними любые финансовые операции.
Это уже третий пакет санкций против высокопоставленных чиновников Никарагуа. Ранее власти Канады включили в санкционный список более 20 лиц, связанных с президентом страны Даниэлем Ортегой, в том числе его дочь Камилу Ортега, вице-президента и одновременно первую леди Никарагуа Росарио Марию Мурильо де Ортега, главу центробанка Леонардо Рамиреса, министра финансов Ивана Адольфо Акосту Монтальвана.
Женщина во время голосования на избирательном участке в Манагуа в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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Ранее аналогичные санкции ввели Великобритания и США.
На президентских выборах, которые состоялись 7 ноября, правящий Сандинистский фронт народного освобождения с кандидатами на пост президента и вице-президента Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо набрал 75,87% голосов, явка составила 65,26%. Инаугурация победителей на пятилетний срок пройдет 10 января. Период 2022-2026 годов станет четвертым президентским сроком подряд и пятым в политической карьере Даниэля Ортеги - он уже выигрывал выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая является вице-президентом Никарагуа , займет этот пост во второй раз. С начала июня в Никарагуа задержаны по различным обвинениям несколько десятков оппозиционных политиков и активистов. Правительство Испании осудило отсутствие на выборах оппозиции, заключение в тюрьму ее лидеров, отсутствие международных наблюдателей и независимых СМИ, преследование журналистов.
 
В миреСШАНикарагуаКанадаДаниэль Ортега
 
 
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