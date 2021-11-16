https://ria.ru/20211116/nikaragua-1759234523.html

Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа

Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа - РИА Новости, 16.11.2021

Канада ввела санкции против чиновников Никарагуа

Канада ввела санкции против 11 никарагуанских чиновников за нарушение прав человека, говорится в сообщении канадского МИД. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:02

2021-11-16T10:02

2021-11-16T10:02

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 11 никарагуанских чиновников за нарушение прав человека, говорится в сообщении канадского МИД."Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о введении санкций против еще 11 лиц в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Никарагуа) в ответ на продолжающееся нарушение прав человека", - сообщает внешнеполитическое ведомство Канады.Согласно заявлению МИД, попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Канаду, канадские граждане не могут проводить с ними любые финансовые операции.Это уже третий пакет санкций против высокопоставленных чиновников Никарагуа. Ранее власти Канады включили в санкционный список более 20 лиц, связанных с президентом страны Даниэлем Ортегой, в том числе его дочь Камилу Ортега, вице-президента и одновременно первую леди Никарагуа Росарио Марию Мурильо де Ортега, главу центробанка Леонардо Рамиреса, министра финансов Ивана Адольфо Акосту Монтальвана.Ранее аналогичные санкции ввели Великобритания и США.На президентских выборах, которые состоялись 7 ноября, правящий Сандинистский фронт народного освобождения с кандидатами на пост президента и вице-президента Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо набрал 75,87% голосов, явка составила 65,26%. Инаугурация победителей на пятилетний срок пройдет 10 января. Период 2022-2026 годов станет четвертым президентским сроком подряд и пятым в политической карьере Даниэля Ортеги - он уже выигрывал выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая является вице-президентом Никарагуа , займет этот пост во второй раз. С начала июня в Никарагуа задержаны по различным обвинениям несколько десятков оппозиционных политиков и активистов. Правительство Испании осудило отсутствие на выборах оппозиции, заключение в тюрьму ее лидеров, отсутствие международных наблюдателей и независимых СМИ, преследование журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/nikaragua-1759192378.html

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в мире, сша, никарагуа, канада, даниэль ортега