https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html

В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины

В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины - РИА Новости, 16.11.2021

В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины

НАТО продолжит следить за ситуацией на границах Украины с РФ, продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:15

2021-11-16T16:15

2021-11-16T16:15

в мире

украина

киев

литва

йенс столтенберг

евросоюз

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО продолжит следить за ситуацией на границах Украины с РФ, продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед совместным заседанием с главами минобороны Евросоюза."Мы внимательно наблюдаем за военным усилением России, наблюдаем необычную концентрацию сил рядом с границами Украины, мы это наблюдали и ранее. Сейчас важно направить четкое послание России о необходимости снизить напряженность, проявлять прозрачность и избегать любой эскалации вокруг Украины и на ее территории. Союзники по НАТО продолжат мониторить ситуацию, оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - сказал он.Столтенберг добавил, что альянс также продолжит поддерживать страны-союзницы (Польшу, Литву и Латвию), которые в настоящее время сталкиваются с миграционным кризисом на границах с Белоруссией.

https://ria.ru/20211116/nato-1759283018.html

украина

киев

литва

россия

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в мире, украина, киев, литва, йенс столтенберг, евросоюз, нато, россия