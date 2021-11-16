https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html
В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины
В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины - РИА Новости, 16.11.2021
В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины
НАТО продолжит следить за ситуацией на границах Украины с РФ, продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:15
2021-11-16T16:15
2021-11-16T16:15
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО продолжит следить за ситуацией на границах Украины с РФ, продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед совместным заседанием с главами минобороны Евросоюза."Мы внимательно наблюдаем за военным усилением России, наблюдаем необычную концентрацию сил рядом с границами Украины, мы это наблюдали и ранее. Сейчас важно направить четкое послание России о необходимости снизить напряженность, проявлять прозрачность и избегать любой эскалации вокруг Украины и на ее территории. Союзники по НАТО продолжат мониторить ситуацию, оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - сказал он.Столтенберг добавил, что альянс также продолжит поддерживать страны-союзницы (Польшу, Литву и Латвию), которые в настоящее время сталкиваются с миграционным кризисом на границах с Белоруссией.
https://ria.ru/20211116/nato-1759283018.html
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в мире, украина, киев, литва, йенс столтенберг, евросоюз, нато, россия
В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины
Генсек НАТО Столтенберг призвал направить четкое послание России из-за Украины