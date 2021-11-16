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В Совфеде призвали НАТО выплатить компенсации пострадавшим от нее странам
В Совфеде призвали НАТО выплатить компенсации пострадавшим от нее странам - РИА Новости, 16.11.2021
В Совфеде призвали НАТО выплатить компенсации пострадавшим от нее странам
Страны НАТО должны выплачивать компенсации гражданам государств, пострадавших от их вторжения, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:51
2021-11-16T13:51
2021-11-16T14:22
нато
сергей цеков
в мире
сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны НАТО должны выплачивать компенсации гражданам государств, пострадавших от их вторжения, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Цеков уверен, что европейцы, в том числе и США, "должны принять мигрантов". "Пусть едут в пострадавшие от их действий страны и спрашивают - кто хочет к нам переехать", - сказал парламентарий. Кроме того, по его мнению, западные страны "должны платить компенсацию гражданам государств, пострадавшим от их вторжения".
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нато, сергей цеков, в мире, сша
13:51 16.11.2021 (обновлено: 14:22 16.11.2021)
В Совфеде призвали НАТО выплатить компенсации пострадавшим от нее странам
Сенатор Цеков: НАТО должна платить компенсации странам, пострадавшим от ее вторжения