В Польше заявили, что мигранты используют детей для нападений на границе
Минобороны Польши заявило об использовании мигрантами детей для нападений на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что находящиеся со стороны Белоруссии мигранты используют детей для нападений на границе двух стран.
Ранее польская погранслужба сообщила, что сотрудница пограничной стражи Польши ранена камнем на границе с Белоруссией
"Мигранты используют детей для нападений", - сообщило министерство в Twitter, опубликовав видео, на котором ребенок, прикрывший свое лицо, кидает что-то в сторону заграждений на границе.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.