https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

В Польше заявили, что мигранты используют детей для нападений на границе

В Польше заявили, что мигранты используют детей для нападений на границе - РИА Новости, 16.11.2021

В Польше заявили, что мигранты используют детей для нападений на границе

Министерство обороны Польши заявило, что находящиеся со стороны Белоруссии мигранты используют детей для нападений на границе двух стран. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:48

2021-11-16T17:48

2021-11-16T17:48

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

министерство обороны польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Польши заявило, что находящиеся со стороны Белоруссии мигранты используют детей для нападений на границе двух стран.Ранее польская погранслужба сообщила, что сотрудница пограничной стражи Польши ранена камнем на границе с Белоруссией"Мигранты используют детей для нападений", - сообщило министерство в Twitter, опубликовав видео, на котором ребенок, прикрывший свое лицо, кидает что-то в сторону заграждений на границе.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/polsha-1759306653.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T17:48 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, министерство обороны польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии