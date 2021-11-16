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Глава Исторического музея рассказал о работе системы QR-кодов
Глава Исторического музея рассказал о работе системы QR-кодов - РИА Новости, 16.11.2021
Глава Исторического музея рассказал о работе системы QR-кодов
Система входа посетителей в Государственный исторический музей по QR-коду работает стабильно и постоянно проверяется, заявил РИА Новости директор ГИМ Алексей... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:58
2021-11-16T14:58
2021-11-16T15:10
москва
московская городская дума
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
культура
алексей левыкин
культура
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Система входа посетителей в Государственный исторический музей по QR-коду работает стабильно и постоянно проверяется, заявил РИА Новости директор ГИМ Алексей Левыкин.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому граждане смогут посещать культурные учреждения с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."У нас пока не было ни одного сбоя. Я вам скажу так, сейчас мы очень тщательно контролируемся, практически раз в два дня мы принимаем различные комиссии различных московских ведомств, которые проверяют правильность работы. Очень приятно, что нам пока никаких замечаний по работе музея не делали", - заявил Левыкин.По его словам, музей давно был к этому готов, все нюансы дорабатывались максимально оперативно по мере поступления требований Роспотребнадзора.Государственный исторический музей был основан в 1872 году. Здание на Красной площади Москвы было построено в 1875-1883 годах на участке, предоставленном Московской городской думой. ГИМ является крупнейшим национальным историческим музеем России.
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РИА Новости
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москва, московская городская дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, культура, алексей левыкин
14:58 16.11.2021 (обновлено: 15:10 16.11.2021)
Глава Исторического музея рассказал о работе системы QR-кодов
Директор ГИМ: система входа посетителей в Исторический музей по QR-коду стабильна