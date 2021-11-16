https://ria.ru/20211116/mordoviya-1759315793.html

Глава Мордовии рассказал о развитии молодежной политики региона

Глава Мордовии рассказал о развитии молодежной политики региона - РИА Новости, 16.11.2021

Глава Мордовии рассказал о развитии молодежной политики региона

Глава Мордовии Артем Здунов принял участие в обсуждении вопросов развития молодежной политики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:21

2021-11-16T16:21

2021-11-16T16:21

республика мордовия

общество

москва

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов принял участие в обсуждении вопросов развития молодежной политики, сообщает пресс-служба главы региона.Стратегический семинар-совещание по приоритетным вопросам развития молодежной политики проводился во вторник в Москве совместно с комиссией Государственного совета РФ. Участники обсудили первостепенные задачи в этой сфере и эффективность действующих механизмов поддержки."Мордовия активно занимается вопросами молодежной политики. В регионе действует Совет по координации молодежных программ и поддержке молодежного движения при главе республики, членами которого являются представители органов власти, вузов и учреждений среднего профессионального образования, руководители молодежных некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.Глава Мордовии назвал молодежь "главным стратегическим и кадровым ресурсом". "Мы стремимся дать максимум возможностей молодым людям для реализации их потенциала, воплощения в жизнь их бизнес-идей или общественных инициатив. С этой целью в этом году при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" проводился республиканский кадровый проект "Моя Мордовия". Он оказался невероятно востребованным. Для участия в нем зарегистрировались 6 047 человек из 56 регионов России и 5 зарубежных стран. В финал прошел 161 участник. Победителями стали 40 человек, из них 18 (45 %) – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии отметил, что все победители кадрового проекта включены в резерв управленческих кадров с возможностью дальнейшего выдвижения на руководящие должности в республиканских органах власти. "Семь человек уже получили новые назначения", - подчеркнул Здунов.В ходе обсуждения актуальных вопросов развития молодежной политики было отмечено, что сегодня для молодых людей особенно важен открытый диалог с властью, возможность коммуникации на различных площадках, в том числе и в сети интернет.Отмечается, что в конце ноября Мордовию посетит руководство Росмолодежи, чтобы обсудить на месте вопросы участия республики в федеральных программах и грантовых конкурсах молодежной направленности.

https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html

https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html

https://ria.ru/20211015/gazifikatsiya-1754763927.html

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общество, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), республика мордовия, артем здунов, россия