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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/mkhat-1759360605.html
Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать
Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать - РИА Новости, 16.11.2021
Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что работы в здании театра будут проводиться в течение четырех месяцев, но при этом учреждение продолжит РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:31
2021-11-16T19:31
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
ольга любимова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что работы в здании театра будут проводиться в течение четырех месяцев, но при этом учреждение продолжит работать, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.Министр культуры Ольга Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ Владимиром Кехманом и обсудила текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра, уточнили в министерстве."Подчеркну, что мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - сказал Кехман, слова которого приводятся в сообщении.Он также сообщил, что специалисты проверили здание театра. По его словам, в начале 2022 года планируется "сделать проектно-сметную документацию и уже летом приступить к капитальному ремонту". Кехман отметил, что работы, которые необходимо сделать в здании, обсуждаются с архитектором Владимиром Кубасовым, уже работавшим над проектированием и строительством здания театра.Гендиректор добавил, что в театре продолжается творческий процесс и идут репетиции спектакля "Женщины Есенина", премьера которого состоится 3, 4 и 5 декабря. В спектакле задействованы Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и другие.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр, ольга любимова
19:31 16.11.2021
 
Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать

Кехман: ремонт МХАТ займет не более 4 месяцев, при этом театр продолжит работать

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что работы в здании театра будут проводиться в течение четырех месяцев, но при этом учреждение продолжит работать, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Министр культуры Ольга Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ Владимиром Кехманом и обсудила текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра, уточнили в министерстве.
"Подчеркну, что мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - сказал Кехман, слова которого приводятся в сообщении.
Он также сообщил, что специалисты проверили здание театра. По его словам, в начале 2022 года планируется "сделать проектно-сметную документацию и уже летом приступить к капитальному ремонту". Кехман отметил, что работы, которые необходимо сделать в здании, обсуждаются с архитектором Владимиром Кубасовым, уже работавшим над проектированием и строительством здания театра.
Гендиректор добавил, что в театре продолжается творческий процесс и идут репетиции спектакля "Женщины Есенина", премьера которого состоится 3, 4 и 5 декабря. В спектакле задействованы Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и другие.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Владимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культурыТеатрОльга Любимова
 
 
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