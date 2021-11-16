https://ria.ru/20211116/mkhat-1759360605.html

Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать

Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать - РИА Новости, 16.11.2021

Ремонт МХАТ займет не более четырех месяцев, но театр продолжит работать

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что работы в здании театра будут проводиться в течение четырех месяцев, но при этом учреждение продолжит РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:31

2021-11-16T19:31

2021-11-16T19:31

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир кехман

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

ольга любимова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001960_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_d13edf0b4acf597e8eaf0c45071bddc6.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что работы в здании театра будут проводиться в течение четырех месяцев, но при этом учреждение продолжит работать, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.Министр культуры Ольга Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ Владимиром Кехманом и обсудила текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра, уточнили в министерстве."Подчеркну, что мы не собираемся закрываться на несколько лет. Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - сказал Кехман, слова которого приводятся в сообщении.Он также сообщил, что специалисты проверили здание театра. По его словам, в начале 2022 года планируется "сделать проектно-сметную документацию и уже летом приступить к капитальному ремонту". Кехман отметил, что работы, которые необходимо сделать в здании, обсуждаются с архитектором Владимиром Кубасовым, уже работавшим над проектированием и строительством здания театра.Гендиректор добавил, что в театре продолжается творческий процесс и идут репетиции спектакля "Женщины Есенина", премьера которого состоится 3, 4 и 5 декабря. В спектакле задействованы Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и другие.

https://ria.ru/20211116/sovet-1759326381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр, ольга любимова