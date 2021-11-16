Боррель призвал главу МИД Белоруссии "восстановить порядок на границе с ЕС"
Боррель призвал главу МИД Белоруссии "восстановить порядок на границе с Евросоюзом"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем призвал восстановить безопасность на приграничных с ЕС территориях.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем итоги заседания министров иностранных дел Евросоюза.
"Побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС", - написал Боррель в Twitter.
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в минувший понедельник согласовали расширение санкционного режима против Белоруссии. Поправки позволят добавлять в санкционные списки фигурантов (физлица и организации), которых в Брюсселе считают причастными к миграционному кризису на границах Евросоюза. Им запретят въезжать на территорию ЕС и заморозят, при наличии, все активы на европейской территории. Очередной пятый по счету пакет европейских санкций против Минска должен быть обнародован в ближайшие дни.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В начале прошлой недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в понедельник согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.
Белоруссия отвергает все обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.