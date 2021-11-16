https://ria.ru/20211116/migranty-1759365835.html

В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре

В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре

Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:18

2021-11-16T20:18

2021-11-16T21:56

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу."По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы", - заявила диктор в эфире телеканала.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.-

https://ria.ru/20211116/migranty-1759366601.html

https://ria.ru/20211116/zhurnalisty-1759307220.html

белоруссия

польша

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр Здесь для них подготовили матрасы и одеяла, полевые кухни готовят еду, а снаружи установлены биотуалеты. Как минимум эту ночь люди проведут здесь. Дежурят машины скорой помощи. Около 850 мигрантов решили провести ночь в тепле и под крышей. 2021-11-16T20:18 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко