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В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре
В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре - РИА Новости, 16.11.2021
В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре
Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:18
2021-11-16T20:18
2021-11-16T21:56
в мире
белоруссия
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минск
александр лукашенко
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу."По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы", - заявила диктор в эфире телеканала.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.-
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Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр
Здесь для них подготовили матрасы и одеяла, полевые кухни готовят еду, а снаружи установлены биотуалеты. Как минимум эту ночь люди проведут здесь. Дежурят машины скорой помощи. Около 850 мигрантов решили провести ночь в тепле и под крышей.
2021-11-16T20:18
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко
20:18 16.11.2021 (обновлено: 21:56 16.11.2021)
В Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре
Телеканал СТВ: 850 беженцев переночуют в логистическом центре, еще 1200 — в лесу у границы