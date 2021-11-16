https://ria.ru/20211116/migranty-1759364525.html

Мигрантов накормят кашей и осмотрят врачи, сообщили власти Белоруссии

Мигрантов накормят кашей и осмотрят врачи, сообщили власти Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021

Мигрантов накормят кашей и осмотрят врачи, сообщили власти Белоруссии

Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что в расположенном рядом с польской границей транспортно-логистическом... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:03

2021-11-16T20:03

2021-11-16T22:59

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белоруссия

минск

польша

красный крест

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что в расположенном рядом с польской границей транспортно-логистическом центре, где согласилась переночевать часть ближневосточных мигрантов, их накормят горячей перловой кашей и осмотрят врачи."На шести полевых войсковых пунктах готовится перловая каша. Для всех желающих будет организовано горячее питание. Мы рассчитали так, чтобы хватило на всех. Хотя есть сведения от Госпогранкомитета, что сюда пожелали переместиться не все (мигранты с границы – ред.)", - сказал Караев журналистам.Он отметил, что оперативно подвозятся из учреждений образования и по линии Красного Креста из Минска около 2 тысяч матрасов, одеял и подушек, на улице установлены биотуалеты, палатки для организации и приема пищи. В нескольких точках имеется питьевая вода."Будем следить за порядком и спокойствием. Кроме того, подъедут бригады врачей, которые проведут термометрию для того, чтобы отселить тех, кто будет температурить", - сказал Караев.Он отметил, что для размещения мигрантов освобождено около 40% площади логистического центра, грузы перемещены на дальний склад. Температура при заселении здесь была около 15-16 градусов тепла, однако вскоре должна повыситься.Караев добавил, что не все мигранты с границы решили перебраться на ночь в транспортно-логистический центр, но часть удалось уговорить. "Они были полны решимости все-таки остаться на границе. Мы объяснили им, чтобы они закончили мучить себя и хотя бы ночь переночевали здесь", - подчеркнул он.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759332210.html

https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html

https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, красный крест, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии