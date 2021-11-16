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Польские силовики мешали работе журналистов, сообщил Мининформ Белоруссии
Польские силовики мешали работе журналистов, сообщил Мининформ Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021
Польские силовики мешали работе журналистов, сообщил Мининформ Белоруссии
Министерство информации Белоруссии считает, что польские силовики "неприкрыто препятствовали" работе журналистов, освещавших попытку прорыва польской границы... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:23
2021-11-16T15:23
в мире
европа
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии считает, что польские силовики "неприкрыто препятствовали" работе журналистов, освещавших попытку прорыва польской границы ближневосточными мигрантами.Поясняется, что "в результате применения с польской стороны спецсредств многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости, вызывающей слезоточение, кашель, удушье, и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, оказалась залита фото и видеоаппаратура"."Министерство информации Республики Беларусь осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов, работающих на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, европа, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:23 16.11.2021
 
Польские силовики мешали работе журналистов, сообщил Мининформ Белоруссии

Мининформ Белоруссии: польские силовики мешали журналистам освещать прорыв мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии считает, что польские силовики "неприкрыто препятствовали" работе журналистов, освещавших попытку прорыва польской границы ближневосточными мигрантами.
"Подобные действия мининформ расценивает, как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Поясняется, что "в результате применения с польской стороны спецсредств многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости, вызывающей слезоточение, кашель, удушье, и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, оказалась залита фото и видеоаппаратура".
"Министерство информации Республики Беларусь осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов, работающих на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.
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На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреЕвропаБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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