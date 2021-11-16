Польские силовики мешали работе журналистов, сообщил Мининформ Белоруссии
Мининформ Белоруссии: польские силовики мешали журналистам освещать прорыв мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии считает, что польские силовики "неприкрыто препятствовали" работе журналистов, освещавших попытку прорыва польской границы ближневосточными мигрантами.
"Подобные действия мининформ расценивает, как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Поясняется, что "в результате применения с польской стороны спецсредств многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости, вызывающей слезоточение, кашель, удушье, и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, оказалась залита фото и видеоаппаратура".
"Министерство информации Республики Беларусь осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов, работающих на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.