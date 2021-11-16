14:48 16.11.2021 (обновлено: 14:58 16.11.2021)
В МИД Ирака рассказали о желающих вернуться в страну с польской границы
МИД Ирака зарегистрировал 170 желающих вернуться на родину с белорусско-польской границы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. МИД Ирака заявил во вторник, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, в данный момент застрявших у границы Белоруссии.
"На данный момент зарегистрировали 170 желающих добровольно вернуться, выдано 55 транзитных паспортов", - написал в Twitter представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.
По его словам, дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса, запланированного на четверг.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.