https://ria.ru/20211116/migranty-1759295168.html

В МИД Ирака рассказали о желающих вернуться в страну с польской границы

В МИД Ирака рассказали о желающих вернуться в страну с польской границы - РИА Новости, 16.11.2021

В МИД Ирака рассказали о желающих вернуться в страну с польской границы

МИД Ирака заявил во вторник, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, в данный момент застрявших у границы Белоруссии. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:48

2021-11-16T14:48

2021-11-16T14:58

в мире

мид ирака

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ирак

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мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. МИД Ирака заявил во вторник, что зарегистрировал уже 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, в данный момент застрявших у границы Белоруссии."На данный момент зарегистрировали 170 желающих добровольно вернуться, выдано 55 транзитных паспортов", - написал в Twitter представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.По его словам, дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса, запланированного на четверг.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759291458.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:48 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, мид ирака, белоруссия, минск, ирак, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии