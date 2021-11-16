https://ria.ru/20211116/migranty-1759294969.html

Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов

Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов

Польша увеличивает число мест в центрах содержания мигрантов, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:47

2021-11-16T14:47

2021-11-16T14:47

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759185365_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_646d014258158804eadb576027357ba1.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша увеличивает число мест в центрах содержания мигрантов, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во вторник."Все лица, которых мы задерживаем на польской стороне, направляются в центры (закрытые центры содержания мигрантов). И мы будем увеличивать количество мест в центрах. Уже предпринимаются такие действия", - сказала Михальская."В начале декабря будет открыт центр в Белой Подляске, где до настоящего времени идет ремонт. Это очередные несколько десятков новых мест", - добавила она.По последним данным, в закрытых центрах содержания иностранцев в Польше сейчас находятся около двух тысяч человек.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759254008.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:47 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии