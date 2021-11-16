https://ria.ru/20211116/migranty-1759294969.html
Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов
Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021
Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов
Польша увеличивает число мест в центрах содержания мигрантов, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:47
2021-11-16T14:47
2021-11-16T14:47
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша увеличивает число мест в центрах содержания мигрантов, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во вторник."Все лица, которых мы задерживаем на польской стороне, направляются в центры (закрытые центры содержания мигрантов). И мы будем увеличивать количество мест в центрах. Уже предпринимаются такие действия", - сказала Михальская."В начале декабря будет открыт центр в Белой Подляске, где до настоящего времени идет ремонт. Это очередные несколько десятков новых мест", - добавила она.По последним данным, в закрытых центрах содержания иностранцев в Польше сейчас находятся около двух тысяч человек.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759254008.html
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internet-group@rian.ru
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T14:47
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов
Польша увеличит число мест в центрах содержания мигрантов из-за ситуации на границе