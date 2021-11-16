https://ria.ru/20211116/migranty-1759289932.html

"Везде рука Москвы". Лавров ответил на слова президента Литвы о мигрантах

"Везде рука Москвы". Лавров ответил на слова президента Литвы о мигрантах - РИА Новости, 16.11.2021

"Везде рука Москвы". Лавров ответил на слова президента Литвы о мигрантах

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:25

2021-11-16T14:25

2021-11-16T14:25

в мире

белоруссия

польша

сергей лавров

гитанас науседа

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.Ранее президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, а нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

белоруссия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:25 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, сергей лавров, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео