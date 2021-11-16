https://ria.ru/20211116/migranty-1759286520.html

В Совфеде прокомментировали действия Польши по разгону мигрантов на границе

В Совфеде прокомментировали действия Польши по разгону мигрантов на границе - РИА Новости, 16.11.2021

В Совфеде прокомментировали действия Польши по разгону мигрантов на границе

Действия Польши с использованием слезоточивого газа против мигрантов на белорусско-польской границе бесчеловечны, нарушают права людей, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:07

2021-11-16T14:07

2021-11-16T14:07

в мире

белоруссия

польша

сергей цеков

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия Польши с использованием слезоточивого газа против мигрантов на белорусско-польской границе бесчеловечны, нарушают права людей, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов, пострадали мирные люди, дети.Ущерб здоровью был нанесен и представителям СМИ."Действия Польши бесчеловечны, не вписываются в стандарты соблюдения прав человека", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что Польша, как и другие страны НАТО, несет полную ответственность за миграционный кризис, который начался из-за развязанных западными странами войн на Ближнем Востоке.Цеков уверен, что европейцы, в том числе и США, "должны принять мигрантов". "Пусть едут в пострадавшие от их действий страны и спрашивают - кто хочет к нам переехать", - сказал парламентарий. Кроме того, по его мнению, западные страны "должны платить компенсацию гражданам государств, пострадавшим от их вторжения".Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-16T14:07 true PT1M03S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:07 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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