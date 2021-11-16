13:34 16.11.2021 (обновлено: 13:38 16.11.2021)
Два журналиста пострадали от газа, примененного польскими силовиками
Белорусский союз журналистов: два журналиста пострадали от газа, примененного Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе.
Согласно сообщениям в Тelegram-канале организации, пострадали оператор белорусского государственного телеканала ОНТ, "медики скорой промывают ему глаза", а также корреспондент агентства Sputnuk Беларусь, которому также оказывается медицинская помощь.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.