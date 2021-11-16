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Два журналиста пострадали от газа, примененного польскими силовиками
Два журналиста пострадали от газа, примененного польскими силовиками - РИА Новости, 16.11.2021
Два журналиста пострадали от газа, примененного польскими силовиками
Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:34
2021-11-16T13:38
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе.Согласно сообщениям в Тelegram-канале организации, пострадали оператор белорусского государственного телеканала ОНТ, "медики скорой промывают ему глаза", а также корреспондент агентства Sputnuk Беларусь, которому также оказывается медицинская помощь.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:34 16.11.2021 (обновлено: 13:38 16.11.2021)
 
Два журналиста пострадали от газа, примененного польскими силовиками

Белорусский союз журналистов: два журналиста пострадали от газа, примененного Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе.
Согласно сообщениям в Тelegram-канале организации, пострадали оператор белорусского государственного телеканала ОНТ, "медики скорой промывают ему глаза", а также корреспондент агентства Sputnuk Беларусь, которому также оказывается медицинская помощь.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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