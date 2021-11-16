https://ria.ru/20211116/migranty-1759272223.html

Польша обвинила белорусских силовиков в выдаче шумовых гранат мигрантам

Польша обвинила белорусских силовиков в выдаче шумовых гранат мигрантам - РИА Новости, 16.11.2021

Польша обвинила белорусских силовиков в выдаче шумовых гранат мигрантам

Польские военные утверждают, что белорусские силовики предоставили мигрантам шумовые гранаты. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:57

2021-11-16T12:57

2021-11-16T13:17

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польские военные утверждают, что белорусские силовики предоставили мигрантам шумовые гранаты.На видеозаписи, которую публикуют польские военные, видно, как в польскую сторону летят палки, камни и другие предметы. Также слышны выстрелы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759262239.html

белоруссия

польша

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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша, министерство обороны польши