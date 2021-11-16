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Польские силовики применили против мигрантов водомет и светошумовые гранаты
Польские силовики применили против мигрантов водомет и светошумовые гранаты - РИА Новости, 16.11.2021
Польские силовики применили против мигрантов водомет и светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:11
2021-11-16T12:11
2021-11-16T14:13
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Польские силовики применили слезоточивый газ в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, передает Sputnik Беларусь.Мигранты на границе начали ломать заграждение на границе с Польшей и бросать в поляков камни, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах видео Sputnik Беларусь в Telegram видно, что польский силовик держит в руках баллон с газом и распыляет его.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни.
2021-11-16T12:11
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T12:11
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
12:11 16.11.2021 (обновлено: 14:13 16.11.2021)
Польские силовики применили против мигрантов водомет и светошумовые гранаты
Польские силовики применили против мигрантов на границе водомет и слезоточивый газ