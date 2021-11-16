https://ria.ru/20211116/migranty-1759255003.html

Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом

Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом - РИА Новости, 16.11.2021

Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает связанными ситуации вокруг трубопровода "Северный поток — 2" и с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:39

2021-11-16T11:39

2021-11-16T11:39

в мире

природный газ

украина

европа

белоруссия

германия

польша

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает связанными ситуации вокруг трубопровода "Северный поток — 2" и с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также "наращивание" численности российских военных, по его мнению, во всем этом "замешана" Россия.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, заявила, что это ложь и манипулирование фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе". В МИД РФ также опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Северный поток — 2" для нас - это вопрос безопасности. Мы думаем, что использование мигрантов против Белоруссии, ситуация вокруг "Северного потока — 2", кампании по дезинформации, наращивание Россией военной мощи - все это части более широкой картины. Россия замешана во всех этих ситуациях", - заявил Кулеба в интервью газете Financial Times.Министр рассчитывает, что союзники Украины начнут работу над мерами по "сдерживанию" России, чтобы не допустить военных действий."Боюсь, что простое выражение озабоченности не убедит и не заставит Россию вести себя менее агрессивно. Все, что может укрепить способность Украины защищаться и лишить Россию возможности прибегать к военным действиям, рассматривается", - сказал глава МИД Украины изданию."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211116/bezviz-1759216551.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759254008.html

украина

европа

белоруссия

германия

польша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T11:39 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, мид украины, газпром, балтийское море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии