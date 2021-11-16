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Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом - РИА Новости, 16.11.2021
Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает связанными ситуации вокруг трубопровода "Северный поток — 2" и с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:39
2021-11-16T11:39
в мире
природный газ
украина
европа
белоруссия
германия
польша
мид украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает связанными ситуации вокруг трубопровода "Северный поток — 2" и с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также "наращивание" численности российских военных, по его мнению, во всем этом "замешана" Россия.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, заявила, что это ложь и манипулирование фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе". В МИД РФ также опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Северный поток — 2" для нас - это вопрос безопасности. Мы думаем, что использование мигрантов против Белоруссии, ситуация вокруг "Северного потока — 2", кампании по дезинформации, наращивание Россией военной мощи - все это части более широкой картины. Россия замешана во всех этих ситуациях", - заявил Кулеба в интервью газете Financial Times.Министр рассчитывает, что союзники Украины начнут работу над мерами по "сдерживанию" России, чтобы не допустить военных действий."Боюсь, что простое выражение озабоченности не убедит и не заставит Россию вести себя менее агрессивно. Все, что может укрепить способность Украины защищаться и лишить Россию возможности прибегать к военным действиям, рассматривается", - сказал глава МИД Украины изданию."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211116/bezviz-1759216551.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, мид украины, газпром, балтийское море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:39 16.11.2021
 
Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом

Глава МИД Украины Кулеба связал "Северный поток — 2" и ситуацию с мигрантами на границе

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает связанными ситуации вокруг трубопровода "Северный поток — 2" и с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а также "наращивание" численности российских военных, по его мнению, во всем этом "замешана" Россия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, заявила, что это ложь и манипулирование фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе". В МИД РФ также опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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"Северный поток — 2" для нас - это вопрос безопасности. Мы думаем, что использование мигрантов против Белоруссии, ситуация вокруг "Северного потока — 2", кампании по дезинформации, наращивание Россией военной мощи - все это части более широкой картины. Россия замешана во всех этих ситуациях", - заявил Кулеба в интервью газете Financial Times.
Министр рассчитывает, что союзники Украины начнут работу над мерами по "сдерживанию" России, чтобы не допустить военных действий.
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"Боюсь, что простое выражение озабоченности не убедит и не заставит Россию вести себя менее агрессивно. Все, что может укрепить способность Украины защищаться и лишить Россию возможности прибегать к военным действиям, рассматривается", - сказал глава МИД Украины изданию.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
В миреПриродный газУкраинаЕвропаБелоруссияГерманияПольшаМИД УкраиныГазпромБалтийское мореДмитрий КулебаСеверный поток — 2МигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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